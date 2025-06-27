Армения потребовала от ОДКБ оценки действий Азербайджана

Ереван примет окончательное решение о нахождении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если странами этого блока не будет дана политическая оценка действий Азербайджана, заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

«Армения не намекает, а прямым текстом говорит, что так не может долго продолжаться. И если партнеры по ОДКБ, в том числе и Россия не сделают политических решений по части агрессии на суверенную территорию Армении, о чем Ереван говорил годы назад, то Армения примет окончательное решение по этому вопросу» — цитирует ТАСС Костаняна.

При этом он заверил, что Армения как самостоятельное и суверенное государство может «самостоятельно решить когда правильное время для осуществления того или иного шага».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку организация якобы создала угрозы для суверенитета республики.