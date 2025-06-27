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Путин «завершил» конфликт Израиля и Ирана

Источник:
Sibnet.ru
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Конфликт между Израилем и Ираном можно считать завершенным, заявил президент Владимир Путин на полях саммита Евразийского экономического союза в Минске.

«Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Конфликт Израиля и Ирана, слава богу, будем считать, в прошлом», — цитирует российского лидера ТАСС.

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня. Целями стали ядерная инфраструктура, заводы по производству баллистических ракет и другие военные объекты Ирана. Тегеран начал ответную военную операцию против Израиля.

В ночь на 22 июня в конфликт вступили Соединенные Штаты. Они нанесли удары по трем иранским ядерным объектам Исфахане, Фордо и Натанзе. После этого Пентагон объявил об уничтожении ядерной программы Ирана

Между Израилем и Ираном 24 июня начался режим прекращения огня. Президент США Дональд Трамп объявил, что стороны конфликта договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать официальным прекращением «12-дневной войны».

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Политика #Россия #Мир
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