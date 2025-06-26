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Земля вошла в зону действия корональной дыры

Источник:
Sibnet.ru
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Земля 26 июня 2025 года оказалась под воздействием корональной дыры на Солнце, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Космическими аппаратами регистрируются заметные изменения в характеристиках межпланетной плазмы, главными из которых, как это почти всегда в таких случаях и бывает, является рост скорости и температуры», — говорится в сообщении.

В настоящее время скорость солнечного ветра выросла с 400 до 700 километров в секунду, а температура плазмы достигла 400–500 тысяч градусов против обычных 100 тысяч градусов, отметили ученые.

Геомагнитные возмущения пока остаются умеренными и не достигли уровня магнитных бурь, но прогнозы говорят о возможном переходе к слабым или средним бурям. Ожидаемая продолжительность возмущений может составить до 30 часов.

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