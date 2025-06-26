Земля вошла в зону действия корональной дыры

Земля 26 июня 2025 года оказалась под воздействием корональной дыры на Солнце, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Космическими аппаратами регистрируются заметные изменения в характеристиках межпланетной плазмы, главными из которых, как это почти всегда в таких случаях и бывает, является рост скорости и температуры», — говорится в сообщении.

В настоящее время скорость солнечного ветра выросла с 400 до 700 километров в секунду, а температура плазмы достигла 400–500 тысяч градусов против обычных 100 тысяч градусов, отметили ученые.

Геомагнитные возмущения пока остаются умеренными и не достигли уровня магнитных бурь, но прогнозы говорят о возможном переходе к слабым или средним бурям. Ожидаемая продолжительность возмущений может составить до 30 часов.