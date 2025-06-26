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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

КНДР подготовит дополнительные войска для поддержки СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Северная Корея в июле или августе направит в Россию дополнительные войска для участия в боевых действиях против Украины, соответствующие данные получила южнокорейская разведка.

Спецслужбы Южной Кореи получили данные о подготовке войск Северной Кореей, пишет  Reuters. Так, национальная разведслужба Южной Кореи упоминает недавний визит в Пхеньян «высокопоставленного сотрудника службы безопасности президента России».

В июне Пхеньян дважды посещал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. По итогам его второй поездки 17 июня лидер КНДР Ким Чен Ын решил направить в Курскую область тысячи саперов и военных строителей.

В июне 2024 года лидеры России и Северной Кореи подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он обязывает стороны незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран.

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