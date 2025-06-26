Кто считается молодежью в России

Молодым может считать себя человек любого возраста. Но с точки зрения права в России есть четкое определение, до скольких лет гражданин будет иметь этот статус. А статус молодежи важен для получения различных государственных льгот и привилегий.

В России молодежью считаются лица от 14 до 35 включительно. Это прописано в федеральном законе «О молодежной политике в Российской Федерации». Такие возрастные рамки приняли недавно, в 2020 году. До этого молодость в России заканчивалась в 30 лет.

Тогда член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, что повышение возраста молодежи до 35 лет является общемировым трендом, так как все возрастные группы «омолодились».

День молодежи в России отмечают в последнюю субботу июня. Праздник родился в СССР в 1958 году. В 2025 году День молодежи выпал на 28 июня.

Увеличение возраста молодежи

По классификации возрастов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), молодежью считаются люди от 18 до 44 лет. Люди с 45 до 59 лет — среднего возраста, 60–74 лет — пожилого, 75–90 лет — старческого. С 90 лет начинается долголетие.

Некоторые чиновники в России считают, что возраст молодежи стоит поднять. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал «рациональным» предложение уравнять возраст молодежи в стране с критериями ВОЗ.

«Многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем», — говорил Мурашко ТАСС.

«Хотелось бы побольше, да, хотя бы до 40, я считаю. Знаю много коллег, друзей, с кем бы ни встречался, многие говорят, что в 50 лет все только начинается», — отвечал на вопрос, на сколько нужно поднять возрастной порог молодежи, глава «Движения первых» Артур Орлов.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова высказывала мнение, что скоро молодыми будут считаться люди до 60 лет.

Продолжительность жизни в России, согласно поручению президента Владимира Путина, к 2030 году должна составить 78 лет.

«С учетом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60. Это будут все молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды», — говорила Скворцова.

Количество россиян поддерживающих идею повышения предельного возраста молодежи и выступающих против примерно одинаковое.

В опросе, проведенном порталом SuperJob в марте 2025 года, инициатива получила одобрение у 36%, у 32% не нашла понимания. Респонденты сочли, что такой шаг может послужить поводом еще повысить пенсионный возраст.