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Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО

Источник:
The Washington Post
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на саммите Североатлантического альянса пообещал, что Россия не нападет на страны НАТО, покуда он остается в Белом доме.

На саммите НАТО, прошедшем накануне в Гааге, Трамп «поклялся», что угрозы со стороны России не будет НАТО, рассказали The Washington Post три европейских чиновников.

В ответ лидеры европейских стран НАТО похвалили американского лидера за то, что он побудил их нарастить военные расходы, а также авиаудары ВВС США по ядерным объектам Ирана.

Ранее президент Владимир Путин назвал бредом сообщения о планах России напасть на НАТО, в который «пытаются заставить поверить население западноевропейских стран», чтобы удержать «собственное имперское положение и величие».

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Политика #Мир
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