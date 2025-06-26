Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на саммите Североатлантического альянса пообещал, что Россия не нападет на страны НАТО, покуда он остается в Белом доме.

На саммите НАТО, прошедшем накануне в Гааге, Трамп «поклялся», что угрозы со стороны России не будет НАТО, рассказали The Washington Post три европейских чиновников.

В ответ лидеры европейских стран НАТО похвалили американского лидера за то, что он побудил их нарастить военные расходы, а также авиаудары ВВС США по ядерным объектам Ирана.

Ранее президент Владимир Путин назвал бредом сообщения о планах России напасть на НАТО, в который «пытаются заставить поверить население западноевропейских стран», чтобы удержать «собственное имперское положение и величие».