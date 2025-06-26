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Формат PNG впервые за 20 лет обновили

Источник:
Sibnet.ru
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Рабочая группа W3C, отвечающая за растровый формат PNG-изображений, впервые за 20 лет представила его обновленную спецификацию, документ опубликован на официальном сайте проекта.

Теперь данный формат картинок поддерживает расширенный динамический диапазон (HDR), анимации APNG во множестве приложений, полноценные EXIF-данные. Последнее обеспечивает хранение большего количества информации об условиях съемки.

Поддержка обновленного формата уже реализована в Google Chrome, Apple Safari, Firefox, Adobe Photoshop, DaVinci Resolve, Avid Media Composer, операционных системах iOS и macOS, отмечается в сообщении.

Разработчики подчеркнули, что нововведения почти не повлияли на конечный размер изображений. Одновременно команда уже работает над следующими двумя обновлениями спецификации PNG.

В ближайшее время будет улучшено сжатие файлов, параллельное кодирование и декодирование PNG-файлов.

PNG — растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь и позволяющий делать части изображения прозрачными. PNG был создан как свободный формат для замены GIF.

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