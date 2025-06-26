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Дени Вильнев снимет новый фильм о Джеймсе Бонде

Источник:
Sibnet.ru
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Дени Вильнев
Фото: Raph_PH / CC BY 2.0

Режиссер Дени Вильнев, известный по картинам «Прибытие» и «Дюна», снимет новый фильм о Джеймсе Бонде, сообщила студия Amazon MGM Studios.

«Я вырос на фильмах о Джеймся Бонде, смотрел их с отцом, начиная с "Доктора Ноу" с Шоном Коннери. Я преданный поклонник Бонда. Для меня это священная территория», — приводит студия заявление Вильнева.

Режиссер добавил, что собирается «уважать традиции» и в то же время «открыть путь для множества новых миссий».

Вильнев — выходец из независимого кино, в 2010-е он снял ряд успешных триллеров, а затем перешел к научной фантастике, в которой добился наибольшей известности. Его фильмы «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049» и две части «Дюны» были удостоены «Оскара» в различных номинациях.

Агента британской разведки Джеймса Бонда придумал писатель Ян Флеминг. Сейчас в Бондиане 27 кинолент. Роль шпиона играли Шон Коннери, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, Дэниэл Крейг. 

Поиск нового Бонда продолжается. Среди претендентов называли Аарона Тейлор-Джонсона, Джеймса Нортона и Пола Мескала.

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