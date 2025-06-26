Прокуратура предъявила претензии к памятнику Сталину в Вологде

Прокуратура Вологодской области потребовала признать недействительным контракт на создание памятника Иосифу Сталину, установленному в Вологде в декабре 2024 года, и вернуть его предпринимательнице, следует из картотеки Арбитражного суда региона.

Прокуратура требует признать недействительным контракт на создание памятника Сталину, который был заключен 18 сентября 2024 года между предпринимателем Екатериной Ложеницыной и музеем-заповедником «Вологодская ссылка». Позиция ведомства — вернуть Ложеницыной памятник и взыскать в пользу музея 10,5 миллиона рублей.

«К памятнику как таковому нет претензий. Это история сугубо про то, что они считают, что не все было корректно с закупкой», — сообщил РБК источник в правительстве Вологодской области.

Статуя Сталина в шинели, созданная скульптором Константином Кубышкиным, установлена во дворе филиала музея «Вологодская ссылка», рядом со зданием правительства области. В Вологде Сталин провел несколько месяцев в ссылке. С декабря 1911 года по февраль 1912 года он жил на втором этаже дома, который сейчас является частью музея.

Эскиз монумента выбрал лично губернатор Георгий Филимонов. Во время майских праздников он сообщил в телеграм-канале, что к памятнику были возложены цветы. «Чтить память Верховного Главнокомандующего, человека, с чьим именем неразрывно связана Победа, — наш моральный долг», — написал он.

Жители Вологды критиковали появление памятника Сталину. Активисты создали петицию с требованием пересмотреть решение, обращались в различные инстанции с требованием проверить законность установки монумента.