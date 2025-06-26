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«Сбер» назвал столицу мошенников на Украине

Источник:
РИА Новости
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Днепропетровск стал столицей мошеннических колл-центров, сегодня их там насчитывается более 350, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Столица мошеннических колл-центров, которые работают против России, сегодня находятся в городе Днепропетровске, или, как его сейчас называют на Украине, город Днепр… Мы насчитываем примерно около 350-400 колл-центров в настоящее время в Днепре», — сказал Кузнецов РИА Новости.

По его словам, мошенникам помогают власти Украины, предоставляя помещения и сервисы. Кроме того, в Днепропетровской области проживает население, которое говорит по-русски с минимальным акцентом.

Кузнецов отметил, что все колл-центры имеют хорошо организованную инфраструктуру, свои системы управления они покупают на централизованных сервисах.

«Эти сервисы и CRM-системы находятся на территории уже других государств, в том числе на территории европейских государств. Мы их видели и в Голландии, и в Германии. Поэтому организация совершения преступления имеет уже такой высокотехнологичный привкус», — добавил он.

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