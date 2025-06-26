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Макрон призвал задуматься о диалоге с Россией

Источник:
РБК
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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: European Union

Европа должна задуматься о будущем диалоге с Россией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита НАТО в Гааге.

Европейские страны не могут находиться «в постоянной эскалации, вооружаясь все больше и больше без конца», приводит РБК заявление Макрона.

«Сегодня мы должны вооружаться, потому что у нас есть отрыв от уровня вооруженности России. Но в то же время нам надо задуматься о гарантиях безопасности для нас, архитектуре безопасности, в которой мы хотим жить завтра», — сказал он.

Такие гарантии должны включать ограничение распространения оружия, объемов вооружений, как это было в годы холодной войны, считает Макрон.

«Вот почему все мы должны переосмыслить, как далеко мы готовы пойти, чтобы защищать себя, и каковы будут условия диалога с Россией, чтобы позволить ограничить любой ущерб и вернуться на путь возвращения доверия», — заключил он.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что мировая архитектура безопасности разрушается из-за политики НАТО.

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