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Каждая шестая компания сообщила о готовности сократить зарплаты

Источник:
«Газета.ру»
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Одна из шести опрошенных российских компаний (16,5%) может сократить зарплаты сотрудникам в период от одного месяца до одного года, следует из результатов опроса, проведенного «Актион Бухгалтерия».

Большинство компаний (56,7%) первыми начнут сокращать зарплату линейным сотрудникам. При этом 36,5% урежут зарплаты топ-менеджерам, приводит «Газета.ру» результаты опроса.

Более того, часть из них (по 3,6% опрошенных) планируют начать сокращение зарплат уже в ближайший месяц или три.

В 41,4% случаев компании объяснили планируемые сокращения с падением выручки бизнеса и последующей оптимизацией расходов.

В опросе приняли участие 526 штатных бухгалтеров российских компаний преимущественно из отраслей торговли, производства, строительства, грузоперевозок.

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