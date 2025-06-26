Каждая шестая компания сообщила о готовности сократить зарплаты

Одна из шести опрошенных российских компаний (16,5%) может сократить зарплаты сотрудникам в период от одного месяца до одного года, следует из результатов опроса, проведенного «Актион Бухгалтерия».

Большинство компаний (56,7%) первыми начнут сокращать зарплату линейным сотрудникам. При этом 36,5% урежут зарплаты топ-менеджерам, приводит «Газета.ру» результаты опроса.

Более того, часть из них (по 3,6% опрошенных) планируют начать сокращение зарплат уже в ближайший месяц или три.

В 41,4% случаев компании объяснили планируемые сокращения с падением выручки бизнеса и последующей оптимизацией расходов.

В опросе приняли участие 526 штатных бухгалтеров российских компаний преимущественно из отраслей торговли, производства, строительства, грузоперевозок.