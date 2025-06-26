Трамп на саммите НАТО отказался осуждать Россию

Президент США Дональд Трамп ни разу не упоминал Россию напрямую на закрытой встрече в ходе саммита НАТО в Гааге, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Риторика о России в заключительном коммюнике была тщательно выверена. Некоторые страны хотели назвать ее агрессором, что не сработало бы. Трамп не упоминал Россию напрямую в своей речи», — рассказал один из источников.

По словам собеседников Bloomberg, Трамп на саммите НАТО, по сути, «умыл руки», отказавшись от попыток добиться прекращения огня.

Президент США заявил, что не поднимал на встрече с с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге тему прекращения огня на Украине.