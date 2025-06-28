Путин поздравил сына Кадырова с женитьбой

Президент Владимир Путин поздравил Адама Кадырова с женитьбой, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Он выразил благодарность за личное поздравление.

«От всей нашей семьи хочу выразить вам глубочайшую благодарность за ваше личное поздравление внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адама Кадырова со вступлением в семейную жизнь», — написал Кадыров.

Ранее старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила о предстоящей женитьбе своего 17-летнего брата Адама Кадырова, третьего сына главы Чечни.

Кадыров отметил, что для него невероятно ценно почитание Путиным памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и всей его семьи. Он подчеркнул, что чеченский народ глубоко ценит «доброе сердце и благородство» Путина.

Адам Кадыров с ноября 2023 года возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова.

Кроме того, Адам Кадыров стал кавалером многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий», «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «Дуслык».