Новую программу льготной аренды жилья запустят в России

Новая программа льготной аренды жилья для молодежи появится в России, сообщил директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Александр Вайно.

Воспользоваться ей смогут молодые работники, занятые в ключевых отраслях — в частности, строительстве, промышленности, энергетики, сельском хозяйстве, уточнил он в интервью «Российской газете». Для них часть арендой платы будут компенсировать из бюджета.

Вайно обратил внимание, что аренду жилья считают для себя возможной 35% молодых людей в возрасте от 16 до 28 лет, которые заинтересованы в том, чтобы съехать от родителей.

Программа разрабатывается совместно с «ДОМ.РФ» и Ростехом, а сам механизм льготной аренды станет понятен к концу года.