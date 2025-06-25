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Новую программу льготной аренды жилья запустят в России

Источник:
Sibnet.ru
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Новая программа льготной аренды жилья для молодежи появится в России, сообщил директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Александр Вайно.

Воспользоваться ей смогут молодые работники, занятые в ключевых отраслях — в частности, строительстве, промышленности, энергетики, сельском хозяйстве, уточнил он в интервью «Российской газете». Для них часть арендой платы будут компенсировать из бюджета.

Вайно обратил внимание, что аренду жилья считают для себя возможной 35% молодых людей в возрасте от 16 до 28 лет, которые заинтересованы в том, чтобы съехать от родителей.

Программа разрабатывается совместно с «ДОМ.РФ» и Ростехом, а сам механизм льготной аренды станет понятен к концу года.

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Экономика #Квадраты
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