Зеленский обсудил с Трампом прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи на полях саммита НАТО в Гааге обсудили вопрос прекращения огня на Украине.

«Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, благодарю Соединенные Штаты. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Украинский президент уточнил, что подробности встречи будут раскрыты позднее. Известно, что переговоры продолжались около 50 минут.

Переговоры на полях саммита в Гааге стали третьей встречей президента Украины и США с момента, когда Трамп вернулся в Белый дом. Последний раз Трамп и Зеленский встречались в конце апреля в Ватикане на похоронах папы римского Франциска.