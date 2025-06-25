S.T.A.L.K.E.R. 2 получил обновление с поддержкой модов

Разработчики из студии GSC Game World выпустили крупный патч 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Он добавил в игру множество нововведений, главным из которых стала полноценная поддержка моддинга.

Геймерам уже доступен полноценный набор инструментов для создания модификаций. Поддержка модов осуществляется через Steam Workshop и mod.io, отмечается в сообщении студии.

Среди других ключевых изменений — новые улучшения системы А-Life. В частности, теперь симулируется жизнь всех персонажей в Зоне, а не только героев в поле зрения игрока, что делает игровой мир более живым.

Игрокам стали доступны новые пистолет и винтовка, а также дополнительная аномалия — электрический водяной вихрь. Улучшен инвентарь — увеличено окно схрона, добавлена возможность собирать и продавать части тел мутантов.

Внесены дополнительные улучшения ИИ в бою, скорректирован баланс оружия. Также заработала реалистичная система частичной перезарядки — теперь процесс прерывается и продолжается с того же момента.