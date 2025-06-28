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Что такое Cloudflare и как связан с замедлением интернета

Источник:
Sibnet.ru
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офис Cloudflare
Фото: HaeB / CC BY-SA 4.0
Наблюдающиеся с начала июня сбои в работе популярных зарубежных сайтов, игр и социальных сетей эксперты связывают с принудительным замедлением американского CDN-хостинга Cloudflare. Что представляет собой этот сервис и почему с ним борются в России?

Россияне в середине июня стали массово жаловаться на недоступность интернет-сервисов и зарубежных сайтов. В частности, сбои коснулись Discord, Snapchat, Google, Apple, Spotify, Twitch, популярных онлайн-игр, следует из данных мониторинговых ресурсов.

Что такое Cloudflare

Cloudflare — основанная в 2009 году американская компания, которая предоставляет широкий спектр услуг для улучшения работы веб-ресурсов. Фактически она выступает посредником между пользователями и серверами сайтов, оптимизируя трафик и защищая ресурсы от внешних угроз.

Сервис позволяет ускорить загрузку сайтов, распределяя их контент по серверам, расположенным по всему миру. Сайты, подключенные к Cloudflare, загружаются быстрее за счет технологии CDN (Content Delivery Network).

Когда пользователь заходит на такой сайт, запрос обрабатывается через ближайший сервер компании, что снижает задержки. Кроме того, Cloudflare предлагает бесплатную защиту от DDoS-атак — на сайты пропускается только безопасный входящий трафик, а вредоносный блокируется.

Согласно статистике, на сегодня услугами Cloudflare пользуются более 19% сайтов в мире, это более 24 миллионов ресурсов. Значительная часть из них работает на бесплатном тарифе. В России первый сервер Cloudflare открылся в 2016 году.

Почему Cloudflare замедляют

В ноябре 2024 года на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который входит в структуру Роскомнадзора, появилась официальная рекомендация отказаться от Cloudflare.

Причиной стало обновление с поддержкой технологии ECH — Encripted Client Hello. Она скрывает информацию о том, к какому сайту хочет подключиться пользователь. Это позволяет обходить блокировки конкретных ресурсов и получать доступ к запрещенному контенту.

Кроме этого, Cloudflare открыто поддерживает Украину, что создает риски для отечественных сайтов, подключенных к сервису. Американская компания может в одностороннем порядке перекрыть доступ к российским порталам или использовать данный трафик в своих целях.

Чем замедление грозит пользователям

По данным аналитических платформ, объем трафика через Cloudflare из России упал почти на 50%. На графиках Cloudflare Radar видно, что наибольшее снижение приходится на рабочие часы, когда активны системы фильтрации.

По версии аналитиков, Роскомнадзор в начале июня включил значительную часть IP-адресов Cloudflare в единый реестр запрещенных ресурсов и приступил к фильтрации такого трафика на сетях провайдеров.

Согласно данным отрасли, около 44% CDN-трафика доменов в зоне .ru и примерно 11% сайтов Рунета обслуживаются через инфраструктуру Cloudflare.

Однако ведомство не заявляло, что ограничивает и замедляет Cloudflare на территории России. В официальном комментарии Роскомнадзор назвал происходящее «сбоем зарубежной инфраструктуры».

Для большинства пользователей ограничение Cloudflare выражается в замедлении загрузки сервисов или их частичной недоступности. Если же сайт для восстановления работоспособности отключится от Cloudflare, он станет «медленным» из-за утраты кеширующих серверов. 

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Топ комментариев

Egorka72

Какая следующая категория в достижениях данного Героя России?

GammiPluh

ты же отправлял всех на СВО... как говорится твоими молитвами.

Maniac.

Дело не в рабах. А высокой ставке по кредту. У меня рабочие не плохо зарабатывают в среднем по краю....

mosquito__2010

коалиция решительных решительно решила не бодаться с россией всерьез.