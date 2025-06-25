Как включить безопасный режим Windows

Сбои в Windows часто происходят из-за поврежденных обновлений, конфликтующих программ и некорректных драйверов. В этом случае поможет безопасный режим (Safe Mode) операционной системы. Запустить его можно несколькими способами.

Безопасный режим — это специальный режим запуска системы с минимально необходимым набором драйверов, служб и программ. Он позволяет удалить конфликтующее ПО, откатить проблемное обновление, отключить конфликтующий драйвер или восстановить систему.

Как работает безопасный режим Windows

При запуске в безопасном режиме Windows 10 и 11 игнорируют большинство драйверов устройств, кроме критически важных для базовой работы (клавиатура, мышь, базовый видеоадаптер VGA/SVGA).

Операционная система использует только основные системные файлы и драйверы, сторонние службы и программы из папки «Автозагрузка» не запускаются. Так как драйвера видеокарты не используются, загружается упрощенный графический интерфейс с низким разрешением экрана.

Когда безопасный режим поможет

Устранение сбоев и «синих экранов смерти» (BSOD). Если компьютер постоянно зависает, перезагружается или выдает BSOD при обычной загрузке, безопасный режим позволяет зайти в систему и найти причину, проведя необходимую диагностику.

Удаление вредоносного ПО. Многие вирусы маскируются и блокируют свое удаление в обычном режиме. В безопасном режиме операционная система не позволяет им запуститься, что дает антивирусу шанс их обнаружить и уничтожить.

Переустановка драйвера или программы. Если сбой начался после установки нового драйвера или программы, в безопасном режиме можно легко удалить проблемный компонент или заменить его корректным.

Исправление ошибок. Безопасный режим позволяет откатить некорректные обновления, исправить поврежденные системные файлы.

Восстановление системы. Если система не загружается нормально, запустить точку восстановления часто удается только из безопасного режима.

Сброс пароля администратора. Некоторые методы сброса забытого пароля требуют доступа к командной строке, которую легко запустить из безопасного режима.

Как включить безопасный режим

Через параметры Windows

Этот метод сработает, если операционная система хотя бы частично работоспособна. Необходимо нажать «Win + I», выбрать «Обновление и безопасность» (для Windows 10) или «Система», а затем «Восстановление» (для Windows 11).

В боковом меню потребуется найти пункт «Восстановление» и в разделе «Особые варианты загрузки» нажать «Перезагрузить сейчас». После перезагрузки компьютер предложит выбор действия.

Следует открыть пункт «Диагностика», затем «Дополнительные параметры», после выбрать «Параметры загрузки» и нажать «Перезагрузить». После перезапуска останется нажать клавишу F4 для входа в безопасный режим или F5 для загрузки безопасного режима с загрузкой сетевых драйверов (если нужен интернет).

Через экран входа

Способ поможет, если доступен только экран входа, но сама операционная система не загружается. Для этого нужно зажать клавишу Shift и выбрать «Перезагрузка». Это запустит среду восстановления Windows (WinRE).

Далее потребуется выбрать «Поиск и устранение неисправностей», пройти в «Дополнительные параметры», выбрать «Параметры загрузки» и пункт «Перезагрузить». После перезагрузки останется нажать F4 или F5.

В Windows 7 безопасный режим при загрузке вызывался клавишей F8. В Windows 10 и 11 этот метод по умолчанию отключен, однако он может пригодиться на старых ПК. На некоторых старых ноутбуках безопасный режим вызывался комбинацией Fn+F8 при перезапуске.

Через msconfig

Если Windows загружается, можно активировать безопасный режим через System Configuration (msconfig). Для этого следует нажать «Win + R», ввести «msconfig», нажать Enter и перейти на вкладку «Загрузка».

Запуск консоли msconfig Фото: © Sibnet.ru

Затем поставить галочку «Безопасный режим», выбрав необходимую опцию: «Минимальная» (стандартный безопасный режим), «Другая оболочка» (безопасный режим с командной строкой) или «Сеть» (безопасный режим с поддержкой сети). После подтвердить выбор и перезагрузить ПК.

Важно. После решения проблем следует снова зайти в msconfig и снять галочку «Безопасный режим», иначе система будет всегда загружаться в нем.

Через командную строку

Поможет, если Windows загружается, но не работает в обычном режиме или доступ к msconfig затруднен из-за сбоев в графическом интерфейсе. Для активации безопасного режима потребуется запустить командную строку от имени администратора.

Для этого нужно нажать «Win + R», ввести cmd, написать «shutdown /r /o /f /t 00» и нажать Enter. Компьютер перезагрузится в WinRE. Далее перейти в «Поиск и устранение неисправностей», «Параметры загрузки», выбрать «Перезагрузку» и нажать F4 или F5 при перезапуске.

Что делать, если Windows не запускается

Прерывание загрузки

Если система вообще не загружается, можно принудительно запустить среду восстановления. Для этого необходимо три раза подряд прервать процесс загрузки, удерживая кнопку питания в течение трех-четырех секунд в момент появления логотипа Windows.

На четвертый раз Windows должна автоматически загрузиться в среду восстановления (WinRE). После этого останется выбрать «Поиск и устранение неисправностей», «Параметры загрузки», «Дополнительные параметры» и перезагрузить ПК, удерживая клавишу F4 или F5.

Установочный носитель

Для этого потребуется создать загрузочную флешку с Windows 10/11 на другом рабочем компьютере. Затем подключить к проблемному ПК и загрузиться с нее, для этого может потребоваться изменить порядок загрузки в BIOS или UEFI.

На экране установки следует выбрать ссылку Восстановление системы», далее «Поиск и устранение неисправностей», «Дополнительные параметры» и «Командная строка». В командной строке ввести «bcdedit /set {default} safeboot minimal» и нажать Enter.

После решения проблем необходимо открыть командную строку от имени администратора в работающем безопасном режиме и ввести «bcdedit /deletevalue {default} safeboot», чтобы отключить принудительную загрузку в Safe Mode.