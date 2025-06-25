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Грузовик протаранил 26 машин в Кемерове

Источник:
Sibnet.ru
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ДТП на Логовом шоссе в Кемерове
Фото: © прокуратура Кемеровской области

Большегруз устроил массовую аварию в Кемерове, у грузовика отказали тормоза, и он протаранил 26 автомобилей, сообщила пресс-служба полиции Кузбасса.

По данным МВД, авария произошла в среду около 17.30 по местному времени (13.40 мск) на Логовом шоссе. Предварительно установлено, что на спуске у грузового FAW отказала тормозная система, в результате он столкнулся с 26 легковыми автомобилями.

Травмы получили семь человек, пятерым из которых разовая медицинская помощь оказана на месте, еще двоим диагностирован легкий и средний вред здоровью.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

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ЧП #ДТП #Кузбасс
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