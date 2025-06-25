Впервые выращены мыши от двух отцов

Японские биологи впервые вырастили мышей от двух отцов. В организме мышат наследственная информация от матери полностью отсутствовала.

Чтобы это получилось, исследователи изменили особые участки ДНК, которые управляют тем, какие гены работают, а какие нет. Таких участков было семь, и их перенастроили с помощью технологии CRISPR — инструмента, позволяющего точно редактировать ДНК.

Исследователи взяли два сперматозоида и ввели их в яйцеклетку, из которой заранее удалили ядро, представляющее собой материнский геном. Потом к этому эмбриону добавили направляющие РНК, которые позволили отредактировать ДНК, говорится в статье авторов открытия, опубликованной журналом PNAS.

В результате получился эмбрион, у которого генетический материал только от отцов. Мыши от двух отцов не только родились, но и выросли до взрослого состояния. Некоторые из них стали даже фертильными — то есть могли сами приносить потомство.

CRISPR — технология редактирования генома, которая использует «молекулярные ножницы» (белок Cas9) и направляющую РНК для точного нацеливания и изменения определенных участков ДНК.