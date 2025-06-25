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Орбан оценил страхи Европы из‑за возможного нападения России

Источник:
ТАСС
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: Vlada Republike Slovenije

Россия не представляет угрозы для европейских стран. Главная опасность для Европы кроется в потере конкурентоспособности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Реальная угроза находится не в сфере безопасности, а в экономике. Она заключается в потере нашей конкурентоспособности в мировой торговле», — сказал ТАСС венгерский политик перед началом пленарного заседания на саммите НАТО в Гааге.

Он также отметил, что не считает Россию «достаточно сильной» для того, чтобы представлять реальную угрозу для Европы.

Страны Европы в последнее время все чаще говорят об угрозе, которая якобы исходит со стороны России. В частности, к возможной войне с РФ призвали готовиться жителей Великобритании. Об этом говорится в стратегии национальной безопасности Соединенного Королевства.

В документе отмечается, что подобная угроза для страны появилась впервые за многие годы. В тексте, в частности, упоминается российско-украинский конфликт, а Россию называют страной, которая «несет угрозу всем континенту».


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volmen

Когда слушаешь эту "феню" всегда испытываешь "испанский стыд". Так испохабить Великий Русский язык могли...

Shader23

Это не повышение демографии, а замещение коренного населения

Wolf Hound

А цены на ЖКХ снизить не хочет подписать указ?

physx

Потому что на натовских языках говорят не только натовские страны.