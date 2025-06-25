Орбан оценил страхи Европы из‑за возможного нападения России

Россия не представляет угрозы для европейских стран. Главная опасность для Европы кроется в потере конкурентоспособности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Реальная угроза находится не в сфере безопасности, а в экономике. Она заключается в потере нашей конкурентоспособности в мировой торговле», — сказал ТАСС венгерский политик перед началом пленарного заседания на саммите НАТО в Гааге.

Он также отметил, что не считает Россию «достаточно сильной» для того, чтобы представлять реальную угрозу для Европы.

Страны Европы в последнее время все чаще говорят об угрозе, которая якобы исходит со стороны России. В частности, к возможной войне с РФ призвали готовиться жителей Великобритании. Об этом говорится в стратегии национальной безопасности Соединенного Королевства.

В документе отмечается, что подобная угроза для страны появилась впервые за многие годы. В тексте, в частности, упоминается российско-украинский конфликт, а Россию называют страной, которая «несет угрозу всем континенту».