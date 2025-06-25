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Невозможный минерал нашли на астероиде Рюгу

Источник:
Sibnet.ru
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Японские исследователи обнаружили в нетронутых образцах с астероида Рюгу «невозможный» минерал. Ученые сравнили находку с обнаружением во льдах Арктики семян тропических растений.

Рюгу состоит из пород, характерных для метеоритов. На нем много хондритов, содержащих относительно большое количество углерода. Однако при анализе исследователи нашли минерал под названием джерфишерит, говорится в статье ученых, опубликованной журналом  Meteoritics & Planetary Science.

Джерфишерит с астероида Рюгу
Джерфишерит с астероида Рюгу
Фото: © Hiroshima University

По оценкам специалистов, он не мог образоваться на Рюгу в тех условиях, в которых он существовал. Ранее джерфишерит никогда не встречался в хондритах CI или других образцах с астероида Рюгу.

Обнаружение невозможного минерала вынуждает пересмотреть процессы происхождения примитивных астероидов. Скорее всего, материалы с разной историей формирования могли смешаться на ранних этапах эволюции Солнечной системы.

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Наука #Космос #Наука
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Топ комментариев

volmen

Когда слушаешь эту "феню" всегда испытываешь "испанский стыд". Так испохабить Великий Русский язык могли...

Shader23

Это не повышение демографии, а замещение коренного населения

Wolf Hound

А цены на ЖКХ снизить не хочет подписать указ?

physx

Потому что на натовских языках говорят не только натовские страны.