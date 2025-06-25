Невозможный минерал нашли на астероиде Рюгу

Японские исследователи обнаружили в нетронутых образцах с астероида Рюгу «невозможный» минерал. Ученые сравнили находку с обнаружением во льдах Арктики семян тропических растений.

Рюгу состоит из пород, характерных для метеоритов. На нем много хондритов, содержащих относительно большое количество углерода. Однако при анализе исследователи нашли минерал под названием джерфишерит, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Meteoritics & Planetary Science.

Джерфишерит с астероида Рюгу Фото: © Hiroshima University

По оценкам специалистов, он не мог образоваться на Рюгу в тех условиях, в которых он существовал. Ранее джерфишерит никогда не встречался в хондритах CI или других образцах с астероида Рюгу.

Обнаружение невозможного минерала вынуждает пересмотреть процессы происхождения примитивных астероидов. Скорее всего, материалы с разной историей формирования могли смешаться на ранних этапах эволюции Солнечной системы.