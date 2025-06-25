Игрок War Thunder опубликовал секретные файлы

Секретные документы с характеристиками американского штурмовика AV-8B Harrier опубликовали на официальном форуме игры War Thunder.

Один из геймеров поделился официальным руководством NATOPS, этот документ регулируется экспортным ограничением категории Distribution Statement C, разрешающим доступ только государственным учреждениям США и их подрядчикам, пишет UK Defence Journal.

Модерация форума оперативно удалила сообщение и ввела временную блокировку для пользователя, нарушившего правила платформы. Случай с AV-8B стал уже девятым инцидентом публикации закрытой информации на форуме War Thunder.

Разработчик War Thunder, компания Gaijin Entertainment, подчеркнула, что не использует секретные данные при разработке игровых моделей, полагаясь исключительно на открытые источники информации.