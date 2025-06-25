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Школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов

Источник:
Sibnet.ru
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Надежда Яшмолкина
Надежда Яшмолкина
Фото: © t.me/mos_sobyanin

Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов, получив высший балл по всем четырем предметам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Надежда Яшмолкина, выпускница школы №1514, получила высший балл по всем четырем предметам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике», — написал Собянин.

Градоначальник уточнил, что в течение года школьница побеждала также в шести профильных олимпиадах, участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике.

«Основной период проведения ЕГЭ закончится в начале июля, и тогда мы подведем окончательный итог. Но на данный момент такой выдающийся результат — 100 баллов по всем предметам — в стране только у Надежды», — добавил Собянин.

По его словам, девушка планирует сделать карьеру в сфере IT, выбирая между ВШЭ, МГУ и Бауманкой.

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volmen

Когда слушаешь эту "феню" всегда испытываешь "испанский стыд". Так испохабить Великий Русский язык могли...

Удавиков

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Danilon

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physx

Потому что на натовских языках говорят не только натовские страны.