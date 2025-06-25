Школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов

Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов, получив высший балл по всем четырем предметам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Надежда Яшмолкина, выпускница школы №1514, получила высший балл по всем четырем предметам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике», — написал Собянин.

Градоначальник уточнил, что в течение года школьница побеждала также в шести профильных олимпиадах, участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике.

«Основной период проведения ЕГЭ закончится в начале июля, и тогда мы подведем окончательный итог. Но на данный момент такой выдающийся результат — 100 баллов по всем предметам — в стране только у Надежды», — добавил Собянин.

По его словам, девушка планирует сделать карьеру в сфере IT, выбирая между ВШЭ, МГУ и Бауманкой.