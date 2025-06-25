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Увеличен штраф за отказ остановить машину

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла закон, предусматривающий увеличение до 10 тысяч рублей максимального штрафа за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции.

Закон предусматривает внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В частности, будет увеличен размер штрафа, предусмотренного частью второй статьи 12.25 КоАП РФ, за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке.

Кроме того, в этой статье идет речь об игнорировании аналогичных требований со стороны должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта.

Если сейчас штраф составляет от 500 до 800 рублей, то после вступления в силу закона он будет составлять от 7 до 10 тысяч рублей.

Кроме того, документ вводит ответственность за повторное нарушение, предусматривающую лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев и штраф в размере 10 тысяч рублей.

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physx

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