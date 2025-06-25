Великобритания должна активно готовиться к возможной войне на своей территории, говорится в стратегии национальной безопасности Соединенного Королевства.

«Впервые за многие годы нам нужно активно готовиться к возможной угрозе непосредственно на территории Великобритании, в том числе в условиях потенциального военного конфликта», — приводит РИА Новости текст документ.

В этом контексте упоминаются действия России на Украине, которые, как утверждается в стратегии, якобы несут угрозу всему континенту. Всего же слово «Россия» встречается на протяжении документа 28 раз.

Ранее британское правительство опубликовало стратегический обзор вопросов обороны Великобритании, в котором Россия обозначена как «непосредственная и насущная угроза» для страны.

В ответ на это посольство РФ в Британии «категорически отвергло подложные и нелепые обвинения» Лондона.

Целью же «русофобских небылиц» обзора в посольстве назвали попытку Лондона «списать на них свою беспомощность в экономике и обосновать не по карману растущие военные затраты«», заявили в дипмиссии.