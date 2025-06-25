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СК завершил следственные действия по делу генерала Булгакова

Источник:
ТАСС
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Экс-заместитель министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова
Экс-заместитель министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова
Фото: Минобороны России / CC BY 4.0

Следственный комитет завершил следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве.

«Следствие закончено 17 июня. С этого дня Булгаков знакомится с материалами дела. Обвинение в окончательной редакции не изменилось - ему вменяется один эпизод мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — сказал ТАСС представитель защиты бывшего замминистра.

По его словам, обвинение не связано с периодом военной службы Булгакова, ему вменяется мошенничество, совершенное, по версии следствия, в 2023 году. Булгаков ушел в отставку в 2022 году. «Вину в инкриминируемом преступлении он не признает», — добавил представитель защиты.

По его словам, Булгаков по-прежнему содержится в СИЗО. Басманный суд продлил ему арест до 25 июля.

Булгаков был задержан и арестован в июле 2024 года. Уголовное дело связано с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

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physx

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