Трамп встретится с Зеленским на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге, рассказал Politico источник в Белом доме.

И Трамп и Зеленский ранее заявили о намерении встретиться на саммите НАТО. Встреча произойдет в среду, 25 июня, сообщил источник.

Ранее стало известно, что организаторы саммита НАТО стараются держать Зеленского подальше от Трампа, чтобы избежать раздражения президента США.

В последний раз Трамп и Зеленский встречались в конце апреля на похоронах папы римского Франциска. Это была их первая встреча после скандала в Белом доме, который произошел в феврале.

Переговоры Трампа и Зеленского должны были состояться на саммите G7 в Канаде 15–17 июня. Но президент США покинул саммит досрочно из-за обострения на Ближнем Востоке, и встреча не состоялась.



