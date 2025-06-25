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Трамп встретится с Зеленским на саммите НАТО

Источник:
Politico
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Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге, рассказал Politico источник в Белом доме.

И Трамп и Зеленский ранее заявили о намерении встретиться на саммите НАТО. Встреча произойдет в среду, 25 июня, сообщил источник.

Ранее стало известно, что организаторы саммита НАТО стараются держать Зеленского подальше от Трампа, чтобы избежать раздражения президента США.

В последний раз Трамп и Зеленский встречались в конце апреля на похоронах папы римского Франциска. Это была их первая встреча после скандала в Белом доме, который произошел в феврале.

Переговоры Трампа и Зеленского должны были состояться на саммите G7 в Канаде 15–17 июня. Но президент США покинул саммит досрочно из-за обострения на Ближнем Востоке, и встреча не состоялась.


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Danilon

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volmen

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