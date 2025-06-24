Крайний срок оплаты ЖКХ перенесут

Президент Владимир Путин подписал закон, который переносит крайний срок оплаты услуг ЖКХ. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно новым правилам, крайний срок сдвинется с 10-го на 15-е число каждого месяца. Документ также предполагает, что платежный документ, включая электронную форму, должны будут предоставлять пользователям не позднее 5-го числа, а не 1-го, как прежде.

Разработчики объясняли принятие этого закона созданием более комфортной финансовой ситуации для россиян. Дело в том, что многим в стране зарплаты приходят не 10-го, а 15-го числа, что может привести к просрочкам оплаты квитанции. Теперь такой проблемы не будет.

17 июня закон, предусматривающий изменение крайнего срока оплаты услуг ЖКХ, во втором и третьем чтениях приняли депутаты Госдумы. Теперь закон вступит в силу 1 марта 2026 года.