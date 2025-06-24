Рекламу и вывески на иностранных языках запретят

Президент Владимир Путин подписал закон о защите русского языка, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом предусматривается регламентирование с 1 марта 2026 года размещения информации, предназначенной для публичного ознакомления. Так, названия жилых комплексов и поселков в рекламе будут указываться на кириллице, информация на вывесках — на русском языке.

Например, не должны использовать слова типа sale (скидка), shop (магазин) и другие. При этом перевод на другие языки допускается, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.

Норма не будет применяться к случаям использования фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, а также к другим случаям, предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, требованиями технических регламентов.