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Социолог увидел в снятии табу на мигрантов способ повышения демографии

Источник:
Sibnet.ru
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Ученики многонациональной школы
Фото: © Павел Комаров

Решить демографический кризис в России можно, если снять табу с иммиграции, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Демография имеет два ключевых понятия: первое - это продолжительность жизни, второе — это число рождений. Есть еще третий параметр, но он сегодня, так сказать, под запретом находится общественным, речь об иммиграции. Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался», — сказал Федоров в интервью РИА Новости.

По его словам, страна сейчас переживает «демографическую осень», после которой не исключено наступление так называемой «зимы», то есть ухудшения демографической ситуации.

Согласно данным Росстата, в России с 2017 года не наблюдается естественного прироста населения. Максимальное число родившихся, начиная с 2000 года, было зафиксировано в 2014 году — 1 942 683, в 2023 году родилось почти на 700 тысяч меньше детей. Меньше было только в 2000 году — 1 266 800.

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Жизнь #Общество
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