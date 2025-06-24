Поэт и прозаик Джеймс Паттерсон, прославившийся ролью темнокожего малыша в советском фильме «Цирк», скончался в возрасте 91 года в США.

Паттерсон умер в доме престарелых 22 мая 2025 года, подтвердила его близкая подруга газете The New York Times.

Паттерсон родился 17 июля 1933 года в семье художника-декоратора Ллойда Паттерсона, приехавшего в СССР в составе культурной делегации, и театральной художницы Веры Араловой. В 1936 году он сыграл роль Джимми, темнокожего сына героини Любови Орловой, в фильме «Цирк» и стал звездой в Советском Союзе.

Паттерсон выбрал военную карьеру, стал офицером-подводником, но после увольнения в запас поступил в Литературный институт, был членом Союза писателей СССР. В произведениях превозносил достоинства СССР. Эмигрировал в США вместе с матерью в 1994 году.