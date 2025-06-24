НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Негритенок Джимми из советского фильма «Цирк» скончался в США

Источник:
Sibnet.ru
1738 4
Джеймс Паттерсон, Любовь Орлова и Сергей Столяров в фильме «Цирк»
Фото: Григорий Александров, Исидор Симков

Поэт и прозаик Джеймс Паттерсон, прославившийся ролью темнокожего малыша в советском фильме «Цирк», скончался в возрасте 91 года в США.

Паттерсон умер в доме престарелых 22 мая 2025 года, подтвердила его близкая подруга газете The New York Times.

Паттерсон родился 17 июля 1933 года в семье художника-декоратора Ллойда Паттерсона, приехавшего в СССР в составе культурной делегации, и театральной художницы Веры Араловой. В 1936 году он сыграл роль Джимми, темнокожего сына героини Любови Орловой, в фильме «Цирк» и стал звездой в Советском Союзе.

Паттерсон выбрал военную карьеру, стал офицером-подводником, но после увольнения в запас поступил в Литературный институт, был членом Союза писателей СССР. В произведениях превозносил достоинства СССР. Эмигрировал в США вместе с матерью в 1994 году.

Еще по теме
Умерла звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина
Собчак раскрыла место работы Михаила Ефремова
Путин станет персонажем мультфильма «Простоквашино»
Том Круз получит почетный «Оскар»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Макаревича приняли за пленного израильского пилота
Зеленский назначил нового главу Сухопутных войск
Путин объявил всю Украину «российской»
Россия разбомбила крупнейший нефтяной завод Украины
Обсуждение (4)
Картина дня
Трамп анонсировал прекращение огня между Ираном и Израилем
Медведев ответил на выпад Трампа
Иран ударил по Израилю ракетами и объявил о прекращении огня 
Кузбасс просчитает создание майнинг‑ферм на угольных разрезах
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Топ комментариев

Danilon

Димон один раз договорится. Отберите у него уже смартфон !

Удавиков

верить трампу - себя не уважать, столько перхоти пускает...

nicollaich

Коротко о США, стране-террористе.

Uynachalnica

«Можно там рядом ставить теплицы. Проговаривали эту тему в правительстве Российской Федерации. Почему...