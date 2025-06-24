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Чемезов предложил отказаться от задачи «догнать» Запад

Источник:
РБК
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Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов
Фото: Presidential Executive Office of Russia / CC BY 4.0

Стремление «догнать и перегнать» технологические направления Запада не даст «преимуществ, а только отвлечет Россию от развития, считает глава «Ростеха» Сергей Чемезов .

Нет задачи «догнать и перегнать» уже существующие развитые технологические направления, на которые страны Запада потратили десятилетия и триллионные инвестиции, отметил Чемезов в своей колонке, написанной для РБК.

«Это не даст никаких конкурентных преимуществ и сместит нас с траектории развития в нишу приспособления к текущим условиям, которые постоянно меняются», — считает он.

Текущую ситуацию глава «Ростеха» обозначил «борьбой за будущее», в которой выиграют прагматичные и действующие на опережение участники.

По мнению Чемезова, перспектива — за так называемыми критическими технологиями, или «подрывными инновациями» (искусственный интеллект, квантовые технологии, высокотехнологичный бизнес), создающими новые отрасли и ликвидирующими существующие.

«Здесь мы — в равных условиях с зарубежными конкурентами. Важно использовать момент и обеспечить стабильные рыночные условия для развития таких технологий», — резюмировал он.


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