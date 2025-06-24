Правительство задумалось о повышении стипендий студентам

Правительство России готово рассмотреть идею повышения стипендий студентов до прожиточного минимума — это планка, к которой нужно стремиться, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Прожиточный минимум, да, то есть это некий необходимый уровень для поддержания комфортного уровня жизни. В разных регионах он разный, и, конечно, как некую планку, к которой нужно стремиться, мы будем рассматривать и над этим работать», — зампред правительства в интервью РИА Новости.

Он отметил, что сейчас более миллиона студентов получают стипендии от трех до 15 тысяч рублей.

«Есть сейчас в два раза увеличенные стипендии по поручению президента, председателя правительства , у президента до 30 тысяч именные, до 20 тысяч у председателя правительства. Есть различные другие стимулирующие меры поддержки, в том числе и гранты талантливым ребятам», — отметил Чернышенко.

Прожиточный минимум трудоспособного населения, к которым относятся совершеннолетние студенты, в этом году в среднем по стране был увеличен до 19 329 рублей. Он может отличаться в зависимости от региона.



