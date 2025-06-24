НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Правительство задумалось о повышении стипендий студентам

Источник:
РИА Новости
293 3

Правительство России готово рассмотреть идею повышения стипендий студентов до прожиточного минимума — это планка, к которой нужно стремиться, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Прожиточный минимум, да, то есть это некий необходимый уровень для поддержания комфортного уровня жизни. В разных регионах он разный, и, конечно, как некую планку, к которой нужно стремиться, мы будем рассматривать и над этим работать», — зампред правительства в интервью РИА Новости.

Он отметил, что сейчас более миллиона студентов получают стипендии от трех до 15 тысяч рублей.

«Есть сейчас в два раза увеличенные стипендии по поручению президента, председателя правительства , у президента до 30 тысяч именные, до 20 тысяч у председателя правительства. Есть различные другие стимулирующие меры поддержки, в том числе и гранты талантливым ребятам», — отметил Чернышенко.

Прожиточный минимум трудоспособного населения, к которым относятся совершеннолетние студенты, в этом году в среднем по стране был увеличен до 19 329 рублей. Он может отличаться в зависимости от региона.


Еще по теме
Украинский язык уберут из школьной программы России
«Госуслуги» начали принимать заявления на поступление в вузы
Кравцов сообщил, что школьники больше не хотят быть юристами
Назван самый популярный предмет ЕГЭ по выбору
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Макаревича приняли за пленного израильского пилота
Зеленский назначил нового главу Сухопутных войск
Путин объявил всю Украину «российской»
Россия разбомбила крупнейший нефтяной завод Украины
Обсуждение (3)
Картина дня
Трамп анонсировал прекращение огня между Ираном и Израилем
Медведев ответил на выпад Трампа
Иран ударил по Израилю ракетами и объявил о прекращении огня 
Кузбасс просчитает создание майнинг‑ферм на угольных разрезах
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

nicollaich

Коротко о США, стране-террористе.

Удавиков

верить трампу - себя не уважать, столько перхоти пускает...

Danilon

Димон один раз договорится. Отберите у него уже смартфон !

volmen

Когда слушаешь эту "феню" всегда испытываешь "испанский стыд". Так испохабить Великий Русский язык могли...