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Медведев ответил на выпад Трампа

Источник:
Sibnet.ru
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Фото: © пресс-служба Кремля

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на критику президента США Дональда Трампа заявил, что Москва не намерена поставлять Тегерану ядерное оружие.

Накануне Медведев в своем телеграм-канале написал, что после ударов США по иранской территории некоторые страны готовы «поставить Ирану свой ядерный боекомплект». Трамп в соцсети X попросил ему сообщить, если эти слова окажутся правдой.

Россия «не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, потому что, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», ответил Трампу в соцсети X на английском языке Медведев.

Он подчеркнул, что ему прекрасно известно, к чему это приведет, поскольку в качестве президента он контролировал ядерные силы РФ. «Но другие страны могут — и это было сказано», — уточнил Медведев.


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Политика #Мир
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