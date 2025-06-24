НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Иран атаковал военные базы США

Источник:
Sibnet.ru
399 1

Вооруженные силы Ирана начали операцию против военных баз США в Катаре и Ираке, которая получила название «Хорошая весть о победе».

По американским базам выпущены баллистические ракеты, передает агентство Tasnim. В столице Катара Дохе слышны взрывы, пишет Reuters со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, Иран запустил шесть ракет целям в Катаре.

На территории Катара расположена крупнейшая на Ближнем Востоке американская авиабаза Аль-Удейд, на которой размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

На американской базе Айн-аль-Асад в провинции Аль-Анбар на западе Ирака работает система ПВО. Предварительные данные указывают, что иранские вооруженные силы выпустили по базу одну ракету.

22 июня американские ВВС нанесли удар по ядерным объектам Ирана. После этого американская разведка сообщила о возможных ударах со стороны Ирана по американским базам в ближневосточном регионе.

Еще по теме
NASA зафиксировало выброс тепла у ядерного объекта Ирана
Дроны ВСУ пролетели над Казахстаном
Иран изменил тактику в конфликте с Израилем
Россия разбомбила крупнейший нефтяной завод Украины
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Макаревича приняли за пленного израильского пилота
Зеленский назначил нового главу Сухопутных войск
Путин объявил всю Украину «российской»
Россия разбомбила крупнейший нефтяной завод Украины
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Топ комментариев

dimans1000

пьянь гоняет на водоёмах на лодках да гидроциклах прямо по головам купальщиков и всем пофиг

olegsbeglov

Нарушение техники безопасности. Был такой риск? Ясно дело, это ж лев.

nicollaich

Коротко о США, стране-террористе.

Sovik

Ага, ювелирная, ни один объект не пострадал.