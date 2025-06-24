Иран атаковал военные базы США

Вооруженные силы Ирана начали операцию против военных баз США в Катаре и Ираке, которая получила название «Хорошая весть о победе».

По американским базам выпущены баллистические ракеты, передает агентство Tasnim. В столице Катара Дохе слышны взрывы, пишет Reuters со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, Иран запустил шесть ракет целям в Катаре.

На территории Катара расположена крупнейшая на Ближнем Востоке американская авиабаза Аль-Удейд, на которой размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

На американской базе Айн-аль-Асад в провинции Аль-Анбар на западе Ирака работает система ПВО. Предварительные данные указывают, что иранские вооруженные силы выпустили по базу одну ракету.

22 июня американские ВВС нанесли удар по ядерным объектам Ирана. После этого американская разведка сообщила о возможных ударах со стороны Ирана по американским базам в ближневосточном регионе.