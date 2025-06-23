Зафиксирована аномальная активность радиостанции «Судного дня»

Сразу четыре загадочных сообщения прозвучали в эфире радиостанции «Судного дня» УВБ-76 23 июня, следует из сообщений в телеграм-канале «УВБ-76 логи», авторы которого ведут наблюдение за станцией.

Так, в 11.17 на частоте радиостанции прозвучали слова «клинок» и «мысовьюк». Позже в 12.33 в эфир передали слово «бобина». В 14.25 прозвучало слово «панировка». 15.40 в эфир вышло слово «отнятье».

УВБ-76 — российская коротковолновая радиостанция, заработавшая в 1976 году, ее связывают с военными. Большую часть времени она транслирует монотонные и гудящие звуки, поэтому иногда называют «жужжалкой».

Время от времени на волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые кажутся бессмысленными. Западные СМИ считают, что она подключена к системе «Периметр», которая отвечает за автоматическое нанесение ответного ядерного удара.