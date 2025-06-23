Трамп ответил на пост Медведева

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможности передачи ядерного оружия Ирану.

Американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social предостерег от «небрежного» использования упоминаний ядерного оружия.

«Он действительно это сказал, или это просто плод моего воображения? Если он это сказал и если это подтвердится, пожалуйста, немедленно уведомите меня», — написал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что слово «ядерное» не должно произноситься так легкомысленно и предположил, что именно из-за серьезного отношения к угрозе распространения такого оружия в России «босс» — Владимир Путин.

Накануне Медведев в телеграм-канале прокомментировал ночные удары США по ядерным объектам Ирана. Он заявил, что теперь некоторые страны готовы «напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект».