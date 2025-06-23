Итальянец создал самый узкий в мире автомобиль. ВИДЕО

Итальянский умелец сделал самую узкую в мире машину, видео необычного автомобиля набирает популярность в соцсетях.

Несмотря на экстремальную ширину, машина имеет полноценный бензиновый двигатель и четыре колеса. Она способна передвигаться, а также имеет все необходимые для управления элементы — в частности, в ней установлен руль.

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Создатель необычного авто уточнил, что в качестве «донора» использовал старый Fiat Panda, кузов которого он распилил на несколько частей. У авто единственная фара, вместить самая узкая в мире машина может только одного человека.

Пользователи соцсетей, комментирующие видео с необычным автомобилем, пошутили, что на нем лучше не ездить в ветреную погоду.