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Новосибирские бинтуронги впервые в России принесли потомство. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило первым в России получил потомство краснокнижных бинтуронгов, сообщила пресс-служба учреждения.

«У нас появились два прелестных детеныша!» — говорится в сообщении.

Бинтуронги внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы со статусом «Уязвимый», поэтому рождение детенышей — особо значимое событие для сохранения редкого вида, отметили в зоопарке.

В Новосибирском зоопарке бинтуронги содержатся с 2010 года. Сейчас у нас живут две пары этих животных.

Бинтуронг — небольшой хищник с длинным хвостом. Распространен в Юго-Восточной Азии, в густых тропических лесах. Бинтуронгов называют «кошачьими медведями» из-за внешнего сходства строения тела с кошачьими и манеры передвижения по земле: как медведи, они ступают всей плоскостью лапы.

Звери активны по ночам и живут в основном на деревьях, на высоте до 20 метров. Держатся поодиночке или небольшими группами, состоящих из пары с потомством, где главенствует самка.

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Жизнь #Звери #Новосибирск
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Топ комментариев

jeryakob

В ночь на 22 июня .. Адольф бы одобрил. Ждем ходов ирана. Есои уж хуситов штаты не смогли , то иран...

dimans1000

пьянь гоняет на водоёмах на лодках да гидроциклах прямо по головам купальщиков и всем пофиг

olegsbeglov

Нарушение техники безопасности. Был такой риск? Ясно дело, это ж лев.

Sovik

Ага, ювелирная, ни один объект не пострадал.