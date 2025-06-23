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Агата Муцениеце подтвердила слухи о беременности

Источник:
Sibnet.ru
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Агата Муцениеце с Петром Дрангой и дочерью Мией
Фото: © @agataagatalova

Актриса Агата Муцениеце подтвердила беременность, опубликовав фотографии с округлившимся животом.

Муцениеце выложила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) серию фото с возлюбленным, музыкантом Петром Дрангой, и дочкой.

Слухи о беременности Муцениеце возникли в апреле. В сети завирусился ролик со спектакля «Абсолютно другая нага», на котором разглядели округлившийся живот актрисы.

У Муцениеце сын и дочь от актера Павла Прилучного. Они прожили в браке девять лет и развелись в 2020 году. Все годы после расставания пара враждует из-за того, с кем должны находиться дети и сколько Прилучный должен платить на их содержание. Сейчас бывшие супруги судятся из-за местожительства сына.

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