Агата Муцениеце подтвердила слухи о беременности

Актриса Агата Муцениеце подтвердила беременность, опубликовав фотографии с округлившимся животом.

Муцениеце выложила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) серию фото с возлюбленным, музыкантом Петром Дрангой, и дочкой.

Слухи о беременности Муцениеце возникли в апреле. В сети завирусился ролик со спектакля «Абсолютно другая нага», на котором разглядели округлившийся живот актрисы.

У Муцениеце сын и дочь от актера Павла Прилучного. Они прожили в браке девять лет и развелись в 2020 году. Все годы после расставания пара враждует из-за того, с кем должны находиться дети и сколько Прилучный должен платить на их содержание. Сейчас бывшие супруги судятся из-за местожительства сына.