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Лепс посвятил песню Алле Пугачевой

Источник:
Sibnet.ru
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Григорий Лепс
Фото: Дмитрий Рихтер / CC BY-SA 4.0

Народный артист России Григорий Лепс посвятил песню Алле Пугачевой в новом альбоме «И смех и грех», в композиции герой страдает от неразделенной любви к певице.

Песня называется «Алла Пугачева не любит меня», эта же строчка повторяется в припеве. Лирический герой переживает, что обожает одну женщину, но вынужден целоваться с другой. Он мечтает посещать ее концерты, но не судьба, ведь Пугачева «поженилась с культурным пацаном».

Лепс выпустил альбом под псевдонимом наГЛец. Большинство композиций написаны Василием Шугалеем — легендой андеграундной сцены, лидером группы «20.000 зажЫгалок».


Лепс в 2023 году заступился за покинувшую Россию Пугачеву. В интервью «Аргументам и фактам» он говорил, что «Пугачева уехала за мужем». Там же он назвал певицу великой артисткой. «Она может даже прошептать песню, и это дойдет до сердец», — отметил певец.

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