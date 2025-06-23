Народный артист России Григорий Лепс посвятил песню Алле Пугачевой в новом альбоме «И смех и грех», в композиции герой страдает от неразделенной любви к певице.

Песня называется «Алла Пугачева не любит меня», эта же строчка повторяется в припеве. Лирический герой переживает, что обожает одну женщину, но вынужден целоваться с другой. Он мечтает посещать ее концерты, но не судьба, ведь Пугачева «поженилась с культурным пацаном».

Лепс выпустил альбом под псевдонимом наГЛец. Большинство композиций написаны Василием Шугалеем — легендой андеграундной сцены, лидером группы «20.000 зажЫгалок».

Лепс в 2023 году заступился за покинувшую Россию Пугачеву. В интервью «Аргументам и фактам» он говорил, что «Пугачева уехала за мужем». Там же он назвал певицу великой артисткой. «Она может даже прошептать песню, и это дойдет до сердец», — отметил певец.