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Глава МИД Ирана встретится с Путиным

Источник:
ТАСС
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Глава МИД Ирана Аббаса Арагчи
Глава МИД Ирана Аббаса Арагчи
Фото: KHAMENEI.ir / CC BY 4.0

Глава МИД Ирана Аббаса Арагчи проведет в Москве серию переговоров, в его программе запланирована в том числе и встреча с президентом Владимиром Путиным, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иранский министр прибыл в Москву в воскресенье вечером «для проведения ряда переговоров», в том числе с президентом России, сказала ТАСС Захарова.

Иранское агентство IRNA сообщило, что глава МИД Ирана намерен проконсультироваться с российским лидером и высокопоставленными чиновниками по вопросам региональной и международной повестки дня в связи с ударами США и Израиля по территории исламской республики.

Ранее сам Арагчи заявил, что встреча с Путиным у него запланирована на понедельник, 23 июня. При этом он отметил, что между РФ и Ираном заключен договор о стратегическом партнерстве, а Москва и Тегеран регулярно проводят консультации и координируют свои позиции.

Путин ранее четко обозначил свою позицию по вопросу ударов по Ирану. По его словам, исламская республика имеет право на использование атомных технологий в мирных целях, а МАГАТЭ не располагает данными о попытках создания Ираном ядерного оружия.


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Политика #Мир
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