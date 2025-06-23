Трамп допустил свержение режима в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране может смениться власть, если она не сможет сделать страну «снова великой».

«Неполиткорректно использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим?» — написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

В ночь на воскресенье, 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана.

Американский лидер заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом власти Ирана утверждают, что завод получил лишь частичные повреждения.