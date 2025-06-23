Перечислены три самые уязвимые перед мошенниками категории людей

Несовершеннолетние, пожилые люди и владельцы криптовалюты стали основными целевыми категориями для атак мошенников, сообщил директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер.

«Помимо пожилых людей, которые требуют отдельного внимания, также есть дети, кто пользуется телефоном, получает доступ в интернет с очень раннего возраста. Этот возраст становится все меньше и меньше. И на самом деле эта категория граждан, дети, она тоже в достаточно большом фокусе злоумышленников», — рассказал Гербер в интервью РИА Новости.

По его словам, отмечается рост числа угроз, направленных на детей: в 2025 году на 60% увеличилось количество атак на Android-устройства в России, в которых вредоносные файлы мимикрировали под популярные среди детей игры.

Мошенники используют интерес детей, заражая устройства вредоносным программным обеспечением. Оно может распространяться под видом непосредственно игр, а также программ, которые помогают детям эти игры проходить. Такая схема может давать возможность заражать все устройства, которые подключены к домашнему Wi-Fi.

«Также мы видим рост количества угроз, направленных на владельцев криптовалюты. Например, они могут искать на устройстве сами криптокошельки, либо сканировать фотографии на наличие там ключей доступа к кошелькам», — пояснил Гербер.



