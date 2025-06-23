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Небензя заявил, что удары США по Ирану открыли ящик Пандоры

Источник:
ТАСС
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Постпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя
Фото: © Постпредство России при ООН

Соединенные Штаты своим ударом по Ирану открыли ящик Пандоры, и неизвестно, к каким последствиям это может привести, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Своими действиями Соединенные Штаты открыли ящик Пандоры, и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести», — приводит ТАСС слова Небензи, сказанные им на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с американскими ударами по иранским ядерным объектам.

По его словам, утром 22 июня ВВС США «нанесли неспровоцированные ракетно-бомбовые удары по трем ядерным объектам Исламской Республики Иран, находящимся под гарантиями МАГАТЭ».

Вашингтон «продемонстрировал полное пренебрежение к позиции международного сообщества и подтвердил, что ради интересов своего израильского союзника он готов не только закрывать глаза на убийства десятков тысяч палестинских женщин, детей и стариков, но и поставить на карту безопасность и благополучие всего человечества», отметил постпред России.

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Политика #Мир #Оружие
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