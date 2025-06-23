Лев тяжело ранил директора парка «Тайган»

Директор парка «Тайган» Олег Зубков находится в тяжелом состоянии в реанимации после нападения льва, сообщило СУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, вечером 22 июня во время кормления хищников лев напал на мужчину, причинив ему множественные травмы. Зубков сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. Сейчас он находится в реанимации.

«У пациента повреждена трахея, повреждены мышцы шеи <…> и большая грудная мышца слева. <…> Сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии», — цитируют «Известия» главного торакального хирурга Крыма Андрея Дорошенко.

Следственные органы начали проверку случившегося на предмет статей 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и 143 (нарушения требований охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть человека) УК РФ.

Сафари-парк «Тайган» — крупнейший частный парк хищников в Европе. Он занимает 32 гектара, из которых около 20 отведено под зону свободного выгула львов. По информации администрации, в парке содержатся около 60 львов, в том числе белые особи, более 50 тигров, а также сотни других животных.

В октябре 2024 года львы загрызли управляющую «Тайгана» Леокадию Перевалову. В 2021 году тигр откусил мальчику палец, за этот инцидент Зубков получил год условно.