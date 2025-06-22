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Глава Пентагона заявил об уничтожении ядерных амбиций Ирана

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет
Фото: U.S. Secretary of Defense

США уничтожили «ядерные амбиции» Ирана, разрушив иранскую ядерную программу, заявил министр обороны Пит Хегсет после американских ударов по иранских объектам.

«Прошлой ночью Центральное командование США нанесло точечный удар в ночное время по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан — с целью уничтожения или серьезного ослабления ядерной программы Ирана», — сказал Хегсет.

По его словам, приказ, который отдал президента США Дональда Трампа, «был четким, мощным и однозначным». «Мы разрушили иранскую ядерную программу», — сказал министр.

Хегсет подчеркнул, что целью операции, которая получила название «Полуночный молот», не была «смена режима». Американские военные не наносили удары по вооруженным силам или гражданскому населению, добавил он.


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