США уничтожили «ядерные амбиции» Ирана, разрушив иранскую ядерную программу, заявил министр обороны Пит Хегсет после американских ударов по иранских объектам.

«Прошлой ночью Центральное командование США нанесло точечный удар в ночное время по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан — с целью уничтожения или серьезного ослабления ядерной программы Ирана», — сказал Хегсет.

По его словам, приказ, который отдал президента США Дональда Трампа, «был четким, мощным и однозначным». «Мы разрушили иранскую ядерную программу», — сказал министр.

Хегсет подчеркнул, что целью операции, которая получила название «Полуночный молот», не была «смена режима». Американские военные не наносили удары по вооруженным силам или гражданскому населению, добавил он.



