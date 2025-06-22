Иран впервые ударил по Израилю ракетой Kheibar

Тегеран впервые использовал новые ракеты Kheibar против Израиля после ударов США по Ирану, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Ракета Kheibar впервые была запущена в сторону Израиля во время этой операции», — приводит РИА Новости сообщение КСИР.

Kheibar принадлежит к последнему из четырех поколений ракет Khorramshahr, дальность полета — две тысячи километров. Она была представлена 4 июня 2023 года ,

Утром 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Американский лидер утверждает, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана.



