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Иран впервые ударил по Израилю ракетой Kheibar

Источник:
РИА Новости
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Иранская ракета Kheibar
Иранская ракета Kheibar
Фото: Mohammad Hasan Zarifmanesh / CC BY 4.0

Тегеран впервые использовал новые ракеты Kheibar против Израиля после ударов США по Ирану, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Ракета Kheibar впервые была запущена в сторону Израиля во время этой операции», — приводит РИА Новости сообщение КСИР.

Kheibar принадлежит к последнему из четырех поколений ракет Khorramshahr, дальность полета — две тысячи километров. Она была представлена 4 июня 2023 года ,

Утром 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Американский лидер утверждает, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана.


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